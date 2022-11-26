Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, Irak’ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin şehadet haberini ailesine Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Personeli Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı verdi. Şehidin evinin önüne Türk bayrağı asıldı.

Van’da 80 kilo 911 gram toz esrar ve 2 bin 980 adet sentetik ecza hap ele geçirdi

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Irak’ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu’nun şehadet haberi ailesine verildi.

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