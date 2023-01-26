Bolvadin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personelince ilçeye besilik amacıyla ithal olarak getirilen sığırların sağlık kontrolleri yapılarak gerekli analizler için kan numuneleri alındı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ithal hayvanların karantina başlangıç işlemleri yapıldı. Karantina sürecinin ardından besilik sığırların beslenme işlemine geçileceği bildirildi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine ithal olarak getirilen besilik sığırların sağlık kontrolleri yapılarak kan numuneleri alındı.

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