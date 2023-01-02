Sağlık Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar’da kullanılmak üzere acil müdahale aracı tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar’da kullanılmak üzere acil müdahale aracı tahsis edildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden araç tahsisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilimize tahsis edilen acil müdahale aracı ile Müdürlüğümüz envanteri bir araç daha kazanmış oldu. Oluşabilecek acil ve afet durumlarında, acil sağlık hizmeti sunumunda kullanılmak üzere tahsis edilen acil müdahale aracı, tam donanımlı olup içerisinde acil medikal malzeme yanında çadır, jenetatör, kampet gibi araç gereci de barındırıyor” ifadelerine yer verildi.