’Kültür Elçileri İş Başında’ projesi kapsamında 5 ülkeden Afyonkarahisar’a gelen 35 kişi Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarıyla tanıştı.

Şuhut Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Cansu Bayram Dinçer’in koordinatörlüğünde yürütülen proje ile Portekiz, İtalya, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya olmak üzere 5 ülkeden 35 kişi Afyonkarahisar’da misafir ediliyor. Afyonkarahisar’ın kültürel ve tarihi yerlerini gezen misafirler Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarıyla da tanıştırıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarını tanıtmaktan ve öğretmekten büyük keyif aldığını belirten eğitmen Büşra Özaktı, “ERASMUS Projesi kapsamında 5 farklı ülkeden gelen öğrencilerimize unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan olan çini sanatımızı tanıtarak geleneksel Türk motifleri üzerinde çalıştık. Keyifli bir projeydi, devamını bekliyoruz.” dedi.