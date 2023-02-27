Afyonkarahisar’da 160 bin metrekarelik bir alanda kurulacak 4. Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar’da 160 bin metrekarelik bir alanda kurulacak 4. Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Madeni Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmazarslan, yaptıkları faaliyetler ve sanayi esnafına sağlanan kolaylıklar hakkında biler vererek 4. Küçük Sanayi Sitesi için çalışmaların başladığını bildirdi. Yılmazarslan, “81 meslek dalını icra eden bin 900 üyesi ile Afyonkarahisar’ın en büyük odası olması özelliğini taşıyan Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası’nın seçimlerini ardından 1 yıl geçti. 7 adet projeyle esnafımızın karşısına çıkmıştık. Bunların hepsini gerçekleştirdik. Bir takım anlaşma hizmetlerimizi tamamladık. Projelerimizin yüzde 80’ini tamamlamış bulunmaktayız. Odamızın şubesini İkinci Küçük Sanayi Sitesi’ne şubemizi açtık. İki tane avukatımızı şuan için odamıza kazandırmış bulunmaktayız. Oda üyelerimize hizmet etmektedirler. Esnaf kartla ilgili oda üyelerimize bastırdık” dedi.

Yılmazarslan, ayrıca, Afyonkarahisar’a şuan 2 Küçük Sanayi Sitesinin faaliyette olduğunu, 1 adet de inşaat aşamasında olduğunu belirterek, dükkânı olmayan ya da yüksek kiralarla karşı karşıya kalan esnaflara yönelik 4. Küçük Sanayi Sitesi çalışmalarını başlattıklarını vurguladı. 4. Küçük Sanayi Sitesi’nin Ankara kara yolu üzerinde olacağı ve 160 bin metrekare bir alana konuşlanacağını bildirdi.