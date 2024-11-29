Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenledikleri anlamlı etkinlikle hem duygulandırdı hem de öğretmenlik mesleğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenleri Songül Çayır, Reyhan Meriç ve Nihal Aydınlı rehberliğinde 11/A sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri, işaret diliyle “Benim Adım Öğretmen” şarkısını seslendirdi. Gösteri, salondaki öğretmenlerden büyük alkış alırken, programda ayrıca öğretmenlik mesleğinin önemi vurgulandı. Öğrenciler tarafından okunan şiir ve yapılan konuşmalar, öğretmenlere duyulan minnettarlığı ve mesleğin toplumsal değerini bir kez daha hatırlattı. Program boyunca duygu dolu anlar yaşayan öğretmenler, öğrencilerinin hazırladığı anlamlı etkinlik için teşekkür etti.

“Öğretmenlerimize minnettarız”

Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Tezgiden, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek etkinlikte emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Tezgiden, “Bugün burada bizlere bu anlamlı günü yaşatan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Öğretmenlik mesleği, geleceği inşa eden en önemli mesleklerden biridir. Bu değerli günümüzde böylesine güzel bir etkinlik görmek bizleri çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Okul öğretmenleri ve idarecileri, etkinlik sonrasında öğrencilerle fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. Etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.