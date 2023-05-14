Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı ile birlikte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemini Şemsettin Karahisari Ortaokulunda bulunan 2050’nolu sadıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da saat 08.00 itibarıyla başladı. Vali Yiğitbaşı eşi Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı ile birlikte oyunu kullandı. Yiğitbaşı ailesi oylarını okulda bulunan 2050’nolu sandıkta oyunu kullandı. Gerçekleşen seçimlerin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Yiğitbaşı, “Afyonkarahisar’ımızda şehrimizde büyük bir olgunlukla seçim kampanyalarımızı gayet olumlu bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz” dedi.