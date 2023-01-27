Afyonkarahisar Valiliği, bugünden itibaren kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması hususunda uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği, bugünden itibaren kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması hususunda uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada: “26 Ocak Cuma gününden itibaren bölgemizde rüzgarın kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşlarımızın ağaç-direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.