Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yurtlarında kalmaya başlayan üniversite birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında Frigya bölgesine gezi düzenlendi.

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma imkanı bulan gençler, Emre Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde Afyon’un meşhur sucuk ekmeğini tadarken keyifli bir gün geçirdi. Geziye, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı ve gençlerle yakından ilgilenerek onlara tavsiyelerde bulundu.

Frigya gezisine Afyonkarahisar’da üniversite eğitimine yeni başlayan yaklaşık bin 200 öğrenci katıldı. Proje, yeni başlayan üniversite öğrencilerinin hem birbirleriyle hem de Afyonkarahisar’ın kültürel mirasıyla tanışmalarını hedefledi.