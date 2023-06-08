Afyonkarahisar’da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling’te (normal zeminde oynanan kıvırma oyunu) il birincisi olan Afyonkarahisar Spor Kulübü öğrencileri, gruplarda üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katıldı.

3-5 Haziran’da Karaman’da düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası’nda Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik Spor Kulübü öğrencileri Muhammed Mustafa Boz, Mikail Yılmaz ve Furkan Sönmez takım katıldıkları Okul Sporları il müsabakalarında birinci oldu. Gruplara katılan takım yine Gruplarda üçüncü oldu. Bu derece ile Türkiye Şamiyonası’na katılan takım bu kez de Türkiye üçüncüsü oldu.