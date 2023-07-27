Son yılların en yüksek sıcaklıklarının yaşandığı Afyonkarahisar’da termometrelerin öğle saatlerinde 36 dereceleri göstermesi bekleniyor.

Yurt genelinde olduğu Afyonkarahisar’da da sıcak havası dalgası devam ediyor. Sıcaklıkların artarak devama ettiği kentte termometreler son bir haftadır 30 derecelerin üzerinde seyrediyor. Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ise kentte bugün sıcaklığın 38 derecelere görmesi bekleniyor. Sıcak havaya çok alışkın olmayan Afyonkarahisarlılar ise çareyi buldukları gölgelik alanlara sığınmakta arıyor. Su tüketiminin de bir hayli fazla olduğu kentte sokakta yürüyen neredeyse her vatandaşın elinde su şişesinin olması dikkatlerden kaçmadı. Sıcak havaya rağmen vatandaşların yine de park ve bahçelere çıktıkları gözlenirken, parklarda oturan vatandaşların bankların yerini güneşe göre sürekli değiştirmeleri ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteorolojiden edinilen bilgilerde ise sıcaklıkların hafta boyu yüksek değerlerde seyredeceği belirtildi.