Antalya’da kampa giren Afyonkarahisar Masterler Derneği üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen futbol turnuvasına katıldı.

Antalya’da gerçekleştirilen turnuvaya Afyonkarahisar Masterler Derneği’nin yanı sıra Romanya’dan Poiana Braşov, Antalya Şöhretler Karması ve Manavgat Çınar Masterler takımları katıldı. Afyonkarahisar Masterleri organizasyonda oynadıkları futbolla göz doldurdu.

Afyonkarahisar Masterler Başkanı Adnan Kasabalı, organizasyonun kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin Karşıyaka’dan sonra kurulan en eski master takımıyız. Her zaman olduğu gibi Nisan ve Ekim aylarında Manavgat’a her ne kadar 51 kişi ile gelsek de sahada ancak 11 kişinin olacağını biliyoruz. Özellikle de Türk milletinin özel günlerini seçerek, bu geleneğin aynı talim ve terbiye dahlinde geleceğe taşınması için de elimizden geleni yapıyoruz. Tüm dostlarımızı 30 Ağustos 2025 te Afyonkarahisar’ımıza davet ediyoruz” dedi.