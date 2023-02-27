Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Afyonkarahisar Valiliği talimatlarıyla kente gelen bin 871 afetzede Çiğiltepe Yurt Müdürlüğü, Tınaztepe Yurt Müdürlüğü ve Sultandağı Gençlik Kampında misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrası Afyonkarahisar Valiliği talimatlarıyla kente gelen bin 871 afetzede Çiğiltepe Yurt Müdürlüğü, Tınaztepe Yurt Müdürlüğü ve Sultandağı Gençlik Kampında misafir ediliyor.

Misafir edilen vatandaşların 7/24 sıcak yemek, içecek, barınma ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor. Depremden etkilenen çocuklara yönelik olarak çeşitli spor etkinlikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri ve EYS antrenörleri tarafından düzenleniyor. Gençlik Merkezleri tarafından çocukların kişisel gelişimine yönelik; akıl zeka oyunları, grup çalışmaları, kültür ve sanat faaliyetleri düzenleniyor. EYS eğitim görevlileri tarafından kadınlara yönelik olarak örgü, nakış, ebru gibi kurslar; öğrencilere yönelik ise derslerinde destekleyici kurslar veriliyor. AFAD ve Kızılay depremzedelerin kişisel ihtiyaçlarını karşılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kocatepe Üniversitesi depremden etkilenen vatandaşlara yönelik psikodestek hizmeti sağlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul çağında olan öğrencilerin eğitim-öğretimlerini sürdürebilmesi amacıyla okullarda eğitim almasını sağlarken, GSB yurtlarında anasınıfı açtı. İl Müftülüğü görevlileri tarafından vatandaşlara manevi destek veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Afyonkarahisar GSB Çiğiltepe Yurdunda, GSB Tınaztepe Yurdunda ve Sultandağı Gençlik Kampında toplamda bin 871 depremzede vatandaşımız kalıyor. Mesai arkadaşlarımızla birlikte bu vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Allah’ın izniyle biz büyük bir milletiz. İnşallah devlet millet el ele bu yaraları hep birlikte saracağız. Ben bu süreçte Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası’na vatandaşların saç kesimi ve bakım hizmetini ücretsiz bir şekilde sağladığı için teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Belediyemize yurtlarımıza ücretsiz ring otobüsü gönderdiği için teşekkür ediyorum. AFSÜ’den gelen hocalarımıza vatandaşlarımızın diş sağlığı ile ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Yine halen görüşmelerini sağladığımız bir durum var. Burada kalan depremzede vatandaşlarımız çalışmak isterlerse onların da başvurusunu alıp, gerekli adımların atılması için müdürlük olarak elimizden geleni yapağız” dedi.