Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle Afyonkarahisar’daki karayollarında tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı. Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik tek yönlü olarak zaman zaman durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile tatilciler dönüş yoluna geçti. Ege Bölgesi’nin kavşak kentlerinden biri olan Afyonkarahisar’da trafik yoğunluğu başladı. Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Konya’dan Afyonkarahisar’a geliş istikametinde yoğunluğun daha fazla olduğu gözlendi. Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri yoğunluğun azaltılması için yoğun bir uğraş verdi. Karayolundaki yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor.