Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar’da kampa giren edecek Anadolu Üniversitesi, burada topbaşı yaptı.

Gelecek sezon Eskişehir’i TFF 3. Lig 2. Grup temsil edecek Anadolu Üniversitesi, hazırlıklarını sürdürüyor. Belirlenen program dâhilinde Afyonkarahisar’a giden mavi-beyazlı ekip, burada kampa başladı. Kampın ilk gününde, teknik direktör Sertaç Gezer yönetiminde antrenmanını tamamlayan futbolculara, taraftardan baklava sürprizi yapıldı. Afyonkarahisar’da antrenmanı ziyaret eden bir grup taraftar, futbolcular ve teknik direktörle hatıra fotoğrafı çektirirken, sahadakilere baklava ikram etti.