Afyonkarahisar İl Müftülüğü gönüllü ekibi, deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an kursu öğreticileri, Hatay’da yardım hizmetlerini sürdürüyor. Yaraları bir nebze olsun sarabilmek için, ilk günden bu yana depremzedelerin yanında olan İl Müftülüğü, deprem bölgesine giderek eğitim öğretimin aksamaması ve miniklerin moral motivasyonunu arttırmak amacıyla, çadır kentlerde kurulan 4-6 yaş Kur’an kurslarında çeşitli etkinlikler yaparak, miniklerin yüzlerinde tebessüm oluyor. Afyonkarahisar İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde hizmet eden gönüllü din görevlileri başta olmak üzere, devlet millet işbirliği içerisinde ilk günden bu yana, maddi ve manevi depremzedelerimizin yanında olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” denildi.