Afyonkarahisar Müftülüğü tarafından, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla, tüm cami ve Kur’an Kurslarında, cezaevleri ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen programlarda, vatan ve millet sevgisi, birlik, beraberlik, kardeşlik, şehitlik, gazilik ve 15 Temmuz ruhu konuları işlendi.

Programlar İl Müftüsü Sinan Kazancı, il müftü yardımcıları, vaizler, uzmanlar, din görevlileri ve kuran kursu öğreticileri tarafından programlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede Şehitler Camiinde yapılan programa, Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, İl Müftüsü Sinan Kazancı, cami görevlileri, dernek yönetimi ve öğrenciler katıldı. Keklik ve kazancı, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına; birlik ve beraberlikten, vatan sevgisi ve bunun gereğini yerine getirmekten bahsederek, öğrencilere ikramda bulunarak başarı dileklerini iletti.