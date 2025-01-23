Termal, gıda ve mermerin başkenti Afyonkarahisar, 2024 yılında ihracatını yüzde 15’lik artışla 613,8 milyon dolardan 709,3 milyon dolara çıkardı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Afyonkarahisar’ın kısa sürede 1 milyar dolar ihracata ulaşacak potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen “Ege İhracat Buluşmaları-Afyonkarahisar” toplantısında konuşan Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Afyon’un ihracatında mermer sektörünün 231 milyon dolarla lider olduğunu kaydetti.

Eskinazi, “Afyon’da, en çok ihracat yapan ikinci sektörümüz ise 21 milyon dolarlık tutarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü olurken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz 17 milyon dolarlık ihracata imza attı. Afyon’un ihracatında öne çıkan ülkeler ise ABD, Çin ve Fransa” diye konuştu.

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Türkiye’de 2021 yılı Eylül ayında alınan faiz indirim kararı sonrasında ekonominin zorlu bir sürece girdiğine dikkati çeken Eskinazi, yüksek enflasyon rakamları toplumun alım gücünü zedelemeye devam ederken, ihracatçılarımızın rekabetçiliğini de öldürdüğünü söyledi.

"Üretmek, ürettiğini alıcıya ulaştırmak her geçen gün zorlaşıyor" diyen Eskinazi, "Türkiye, rakiplerine göre yüzde 40-50 daha pahalı bir ülke haline geldi. Sipariş alırken bile tereddütler yaşıyoruz. Ürün bedelleri geldiğinde hammaddeyi yerine koyamıyoruz, sermayelerimiz eriyor. İhracatçılar olarak enflasyondan, pariteden darbe yemişken, 2024 yılında finansmana erişimde de büyük zorluklar yaşadık. Enflasyon TÜİK verilerine göre yüzde 45 olurken, Hükümet kamu hizmetleri için yeniden değerleme oranını yüzde 45 belirlemişken döviz kurundaki artış yüzde 15-20 aralığında kaldı. Döviz kurlarının da enflasyon oranında artması gerekirdi” dedi.

“Ekonominin nabzını tutan isimler, 2025’in zor geçeceğini Türkiye’nin 2026 yılında yatırım yapılabilir ülke notuna ulaşabileceğini dile getiriyorlar” tespitinde bulunan Eskinazi, “2025 yılında iş dünyası olarak bizlerin alacağı pozisyon, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak değil, cenin konumunda kalmak olacak.” Tabii biz bu haldeyken kamunun da tasarruf tedbirlerine sadık kalması gerekiyor. Kamudaki yaklaşım, “Orucu ihracatçı, işçi, memur, sanayici tutsun, iftarı ben yapayım” şeklinde olmamalı” diye konuştu.