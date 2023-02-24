TÜİK verilerine göre Afyonkarahisar’daki ölümlerin yüzde 41’nin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığının belirlenmesine değerlendiren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, Afyonkarahisar’da hamur işi ve et tüketiminin fazla olması nedeniyle dolaşım sistemi hastalıklarının yoğunlukta olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre Afyonkarahisar’daki ölümlerin yüzde 41’nin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığının belirlenmesine değerlendiren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, Afyonkarahisar’da hamur işi ve et tüketiminin fazla olması nedeniyle dolaşım sistemi hastalıklarının yoğunlukta olduğunu söyledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilk 10 il arasında Afyonkarahisar da var. Afyonkarahisar’da 2020 yılında yaşanan ölümlerin yüzde 41.2’si dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklandı.

“Afyon’da kırmızı et tüketimi oldukça fazla”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, dolaşım sistemi hastalıklarının Afyonkarahisar’da diğer illere göre oldukça fazla olduğunu belirterek, buna bağlı ölümlerin son yıllarda arttığını kaydetti. Dr. Duran, “Maalesef Afyonkarahisar ilinde dolaşım sistemine bağlı hastalıklar diğer illerimize göre belirli şekilde fazla görülmekte. Dolaşım sistemi hastalıkları bildiğiniz üzere başta kalp atar damar kılcal damar gibi yapısal faktörleri etkileyen hastalıklardır. Bu yapılardan tutulum yerine göre başta koroner kalp hastalığı, inme, yüksek tansiyon, ritim problemleri kardiyomiyopati dediğimiz hastalık gurupları bu hastalıklar arasında yer almaktadır. Tabi Afyonkarahisar ilinde bu hastalığın fazla olması daha geniş anlamda konuşmak gerekirse, dolaşım sistemi hastalıkları en başta beslenme alışkanlığı bunun için bizim hep uyardığımız 3 beyaz diye söylediğimiz un, tuz ve şekere dikkat edilmemesi ve bir de ilimizde maalesef kırmızı et tüketiminin daha fazla olması bunun yanında istemediğimiz bir takım kötü alışkanlıkların başta sigara alkol gibi bunların etkilemesiyle beraber bu hastalıklar başka illere göre Afyonkarahisar ilinde biraz daha fala görülmektedir tabi biz bu hastalara başta diyete uymaları daha sonrasında egzersiz harekelerini mutlak suretle yapmaları stresten uzak düzenli bir uyku alışkanlıkları olduğu takdirde bu hastalıklara yakalanmama riskinin daha fazla olacağı bu hastalıklardan korunabileceklerini biz burada uyarmak istiyoruz. Tüm bunlara rağmen bu hastalığa yakalanan, bu hastalık belirtileri olan kişilerin hastanemize başvurduğu takdirde ilgili kliniklerimize tedavileri ve bunlara yönelik yaklaşımları yol göstermeleri hastanemiz bünyesinden yapılmaktadır” diye konuştu.

“Kardiyoloji ve Nöroloji kliniklerinde yoğunluk var”

Kardiyoloji ve Nöroloji bölümünde yoğunluk olduğunu belirten Dr. Mehmet Duran, “Kardiyoloji ve Nöroloji kliniklerine hastalarımız ağırlıklı olarak başvurmakta ve buradaki ilgili hekim arkadaşlarımız hastalara yol göstermektedir. Bu iki birimde gerçekten yoğunluk var. Bu bizim günlük yaptığımız anjiyo sayesinde Nöroloji bölümüne yatan hastaları da belirli bir şekilde kendini göstermektedir” dedi.