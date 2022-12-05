Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle sürücüler ulaşımda zaman zaman zorluk yaşadı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sisli havadan dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Meteorolojik verilerek gören sisli havanın etkisini öğle saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar yeni haftanın ilk gününe sisli havayla başlarken, sisten dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

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