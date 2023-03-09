Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Murat Kuzkale, Afyonkarahisar’da temel düzeyde yapılmayan hiçbir analizin kalmayacağını belirterek hedeflerinin 5 bin numune olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Murat Kuzkale, Afyonkarahisar’da temel düzeyde yapılmayan hiçbir analizin kalmayacağını belirterek hedeflerinin 5 bin numune olduğunu kaydetti.

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Murat Kuzkale yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek; “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak; gıda ve yem maddelerinde denetim, ithalat, ihracat, özel istek ve üretim izni numunelerinin kalite ve güvenirlik analizleri ve kontrolü ile su, su ürünleri ve su kirliliğinin kontrolü üzerine faaliyette bulunan Laboratuvarımız, Afyonkarahisar İlinde gıda ve yem analizlerinde akredite tek yetkili laboratuvar olup Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illeri başta olmak üzere tüm Türkiye’den gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır. 29 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan yeni hizmet binamızda 2022 yılına kadar olan mevcut cihaz kapasitesi son 1 yılda yaklaşık 2 katına çıkarılarak yeni analiz parametrelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Yeni hizmet binası, yenilenen cihazlar, yeni atanan ve yüksek lisanslarını tamamlayan personellerimiz ile yeni analiz parametreleri bünyemize dahil edildiğinden birim sayımız birimlerde ayrılma ve isim değişiklikleri ile 7’ye çıkarılmış olup; moleküler Biyoloji Analiz Birimi, Kalıntı Analiz Birimi ve Mineral Analiz Birimi isimlerinde yeni birimler oluşturulmuştur” dedi.

"Hedef numune sayısını arttırmak"

1750 olan numune sayısının 1 yıl içinde 5000’e çıkarılmasını hedeflediklerini belirten Kuzkale, “Afyonkarahisar Gıda Laboratuvar Müdürlüğü’nde 27’si teknik, 15’i idari personel olmak üzere çeşitli unvanlardan (Mühendis, Veteriner Hekim, Biyolog, Kimyager) 42 kişi ile hizmet verilmekte olup, geçtiğimiz hafta yapılan atamalar ile personel sayımız 47’ye çıkmış olacak. Bakanlığımız Laboratuvar Alt Yapı Geliştirme Projesi dahilinde genel bütçeden aktarılan tutarı 11 milyon 219 bin TL ödenek ile toplamda 33 adet cihaz, alet ve ekipman alımı yapılmış olup; bu cihazların bir kısmı Genel Bütçeden İl Özel İdaresine aktarılan 7 Milyon 360 Bin TL ödenekle alınmıştır. bakanlığımız tarafından İl Özel İdaresine aktarılan 3 milyon TL ödenekle alım süreci devam eden cihazların ihale süreci tamamlanmış olup, ihale bedeli olarak 500 bin TL’ye daha ihtiyaç vardır. Bu cihazların (ICP/MS ve Real Time PCR) kullanılabilmesi için bazı yardımcı cihazlara daha ihtiyaç bulunmaktadır. Bu cihazların alımı için bakanlığımızdan da ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu cihazlarla; gıda, yem ve sularda metal/ ağır metal analizleri; ayrıca PCR ile et ürünlerinde tür tayini, süt ürünlerinde tür tayini, soya geni aranması gibi analizler yapılacaktır. Bu cihazların kurumumuza alınması halinde planlanan analizlerle ortalama 1750 olan numune sayısının 1 yıl içinde 5 bine çıkarılması hedeflenmektedir” diye konuştu.