Afyonkarahisar’dan dün deprem bölgesine ulaşan Afyonkarahisar itfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler dün akşam saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan anne ve bebeğini göçük ardından sağ olarak kurtardı. Bebek ekiplerin kucağında kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay’da minik Eymen’in annesi de enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Hatay’da minik Eymen’in annesi de enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Afyonkarahisar ekipleri anne ve bebeğini enkaz altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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