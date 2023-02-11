Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında barınma sorunu yaşayan yaklaşık 200 depremzede Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında barınma sorunu yaşayan yaklaşık 200 depremzede Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye’nin bir çok noktasına depremzedelerin gönderilmesi devam ediyor. Depremde barınma sorunu yaşayan 51 aileden oluşan 200 kişi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine getirildi. İlçeye getirilen aileler termal bölgesinde bulunan otellere yerleştirildi.

“Depremzede kardeşlerimize kapılarımızı açmaya başladık”

Depremzedelere imkân buldukları alanlara yerleştirdiklerini ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Dün itibariyle depremzede kardeşlerimize kapılarımızı açmaya başladık. Yaklaşık 100 kişiyi Hüdai Kaplıcalarında bulunan otelimize yerleştirdik. Elimizden geldiğinden daha fazlasını depremzede kardeşlerimiz için yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Orada durum felaket her taraf bitmiş durumda”

Kahramanmaraş’taki evleri hasar gören Murat Güneş: "Elbistan’dan bir akrabamızın aracılığı ile Afyonkarahisar’a geldik. Burada da çok şükür bizleri iyi karşıladılar. Her türlü hizmetimizi veriyorlar. Orada durum felaket her taraf bitmiş durumda. Devletimiz elinden geldiği kadar yapıyor. Yardım tırları, AFAD araçları geliyor. Kurtarabildiklerini kurtarmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Herkes bizi çok güzel şekilde karşıladı ve bağırlarına bastı”

Bir diğer depremzede Zekeriya Özakan ise, yoğun bir deprem felaketi yaşadıklarını ifade ederek, “Deprem nedeniyle altından kalkamayacağımız, psikolojik sorunlar yaşadık. Kahramanmaraş’tan yola çıktı. İlk gelen bizleriz. Herkes bizi çok güzel şekilde karşıladı ve bağırlarına bastı. Afyonkarahisar halkından, belediyesinden, polisinden, zabıtasından Allah razı olsun. Bizleri mağdur etmemeye çalışıyorlar. Hiç kimseye gücenmedik gücenmiyoruz. Yeter ki devletimiz ayakta olsun” dedi.

“Pencereden baktığımda birçok komşumuzun evi yıkılmıştı”

Sabah namazına katlığı sırada depremle karşılaştığını ifade eden Münevver Torun, “Namaza katlığımız sırada yer beşik gibi sallanmaya başladı. Pencereden baktığımda birçok komşumuzun evi yıkılmıştı. Eşime deprem oldu galiba dedim. Bir uğultu geliyor çok yüksek sesle. Her yer yerinden oynadı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

“Allah bu acıyı kimselere yaşatmasın”

Kaplıcaya gelen bir başka depremzede Fatma Torun ise şu ifadeleri kullandı:

“Allah bu acıyı kimselere yaşatmasın, biz yaşadık gelecekte kimselere yaşatmasın. Çok göçükler vardı çok fena bir durumdu. Allah’ım ölenlere rahmet eylesin kalanlara sabırlar versin.”