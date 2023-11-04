Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen baskınlarda işyeri, ev ve 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak makaron ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon çerçevesinde bir işyeri, bir ikamet ve iki araçta arama yapıldı. Aramalarda 365 kilogram mentol topu, 14 bin 200 adet içi doldurulmuş makaron, 13 bin 550 adet içerisinde mentol topları bulunan tüp, 137 adet elektronik sigara, bin 720 adet elektronik sigara likiti, bin 600 adet sigara filtresi, 150 adet sigara kağıdı, 8,5 kilogram nargile tütünü ve 25 adet bandrolsüz paketler halinde kıyılmış tütün ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.