Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski uzman çavuş yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç eski uzman çavuş

M.T.S’nin Hocalar ilçesinde saklandığı adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, yakalanarak gözaltına alınan M.T.S’ nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği kaydedildi.