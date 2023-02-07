Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar’da hafta sonu başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kentte hava sıcaklıkları ise eksi 8 derecelere kadar düştü.

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Afyonkarahisar’da hafta sonu başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kentte hava sıcaklıkları ise eksi 8 derecelere kadar düştü.

Afyonkarahisar’da son 3 günden bu yana termometreler özellikle geceleri eksi derecelerden yukarı çıkmıyor. Kent adeta soğuktan buz keserken, bir çok süs havuzu ve çeşmelerde soğuk havanın etkisi ile dondu. Vatandaşların özellikle sabah erken saatlerde zaruri olmadıkça sokağa çıkmadıkları gözlenirken, ihtiyaçlarını karşılamak için daha çok öğle saatlerini tercih etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Rüzgarında etkisi ile kentte kar sürgünleri de yaşanırken, vatandaşların ulaşımda ise daha çok hususi araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih ettikleri gözlendi.

Meteorolojiden alınan verilerek göre bugün hava sıcaklıklarının eksi 6 ile eksi 2 derece arasında olması bekleniyor.

Vatandaşlar soğuk havaya Afyonkarahisar’da alışık olduklarını belirterek, bu yıl geç gelen bir soğukla karşı karşıya olduklarını söylediler.