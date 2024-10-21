Afyonkarahisar Beyyazı İlkokulu öğretmenlerinden Halil Yağcı koordinatörlüğünde ’Değerler Hareketi Projesi’ çerçevesinde sevgi-saygı değeri ile ilgili olarak "Üç Kuşak Camideyiz" adlı bir proje gerçekleştirildi.

Proje kapsamında çocuk, baba ve dede üç kuşak Beyyazı Merkez Camii’nde sabah namazında buluştu. Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever’in de katıldığı etkinlikte namaz sonrası sevgi saygı konulu sohbetin yanı sıra çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Proje Yöneticisi ve Koordinatörü Halil Yağıcı proje ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aile içi bağları ve iletişim becerilerini güçlendirmek, kuşaklar arası çatışmayı azaltmak, kasabamızdaki dargınlık ve küskünlükleri ortadan kaldırmak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline, değerler eğitimi noktasında katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projemiz farklı cami ve namaz vakitlerinde sürecek."

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sinan Cansever ise sabah namazında bu kadar genci bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek bu tür projelere her zaman destek vereceklerini söyledi.