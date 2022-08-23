Afyonkarahisar Belediyesinin asrın projesi olarak nitelendirdiği 100 milyon TL’lik tarihi Karahisar Kalesine teleferik projesinde yer teslimi yapılmasına rağmen inşaat çalışmalarının başlamamasının nedeni ortaya çıktı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yer teslimi olduktan sonra başvuru yapıldığı ve kalede çalışma izninin çıkıp çıkmayacağını ise adeta muammaya dönmüş durumda.

Afyonkarahisar Belediyesinin asrın projesi olarak nitelendirdiği 100 milyon TL’lik tarihi Karahisar Kalesine teleferik projesinde yer teslimi yapılmasına rağmen inşaat çalışmalarının başlamamasının nedeni ortaya çıktı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne yer teslimi olduktan sonra başvuru yapıldığı ve kalede çalışma izninin çıkıp çıkmayacağını ise adeta muammaya dönmüş durumda.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında yer teslimi yapılan Hıdırlık tepesinden Karahisar Kalesine teleferik projesinde yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen ilk kazma vurulamadı. İki istasyonlu kalkış ve varış olmak üzere 600 metre hat uzunluğuna sahip, 3 ledli taşıma sistemli, saatte yaklaşık 400 kişiyi kaleye taşımayı hedefliyor. Satış merkezleri, oyun ve spor alanlarının da yer aldığı projede Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gelecek izin bekleniyor. Alınan bilgilerde, varış istasyonunun kurulacağı tarihi kalede çalışma yapılması için gerekli izin başvurularının kurula yer teslimi olduktan sonra yapıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olacak projede izin çıkmaz ise projenin nasıl yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

"Kalenin tepesinde çalışma izni için gerekli başvurular yapıldı"

Muammaya dönen olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı Belediye Başkan Yardımcılarından Süleyman Karakuş, iznin beklendiğini doğrulayarak şunları söyledi:

“Kalenin tepesinde çalışma izni için gerekli başvurular yapıldı ve izin bekleniyor. İhaleyi alan firma ise asansör kabin siparişlerini verdi ve ciddi bir ödeme yaptı. İzin geldikten sonra çalışma başlayacak.”

Öte yandan, 31 Mayıs 2022’de protokol üyelerinin katılımı ile yapılan yer teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Teleferik projesini 2023 Yılı genel seçimleri, seçim yasaklarından önce açılışını el birliği ile halkımızın hizmetine sunacağımızdan şüphem yok” diyerek projenin tamamlanma tarihini de açıkladı.