Afyonkarahisar Belediyesi sosyal tesisinde satışa sunulan meyveli tatlının içerisinden çıkan kurt görenlerin midesini bulandırdı.

Olay, belediyeye ait Uydukent semtindeki No 03 isimli belediyeye ait sosyal tesiste yaşandı. Bölgedeki bir şirkette çalışan İ.K., isimli şahıs işyerine gelen misafirlerine tatlı ikramı için sosyal tesise gitti. İ.K. ve yanındakiler burada meyveli tatlı siparişi verdi. Ancak gelen tatlılardan birisini yemeğe başlayan İ.K., kaşıkta bir canlının olduğunu ve hareket ettiğini fark etti. Kaşığı inceleyen İ.K., tatlıdan kurt çıktığını fark etti. İ.K., durumu çalışanlara bildirince yetkililer kendilerinden özür dileyerek, ödeme almama teklifinde bulundu. Ancak İ.K. ve yanındakiler bunu kabul etmeyerek hesabı ödeyip iş yerinden ayrıldı.

Sonrasında İhlas Haber Ajansı’na durumu anlatan İ.K., şunları söyledi:

“Hastanenin yanında bulunan belediyeye ait No 03 işletmesinde yaşadığımız olay. Maalesef hizmet perişan, yiyecekler içinde kurtla geliyor, içecekler buz gibi."