Afyonkarahisar Belediyesi, geçtiğimiz 31 Mayıs 2022’de yer teslimi ve yapılan ve 2023 Mayıs ayında bitirileceğini açıkladığı teleferik projesiyle ilgili yeni bir açıklama yaparak, projenin bitirilmesinin öngörüldüğü tarihte temelini atılacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında yer teslimi yapılan Hıdırlık tepesinden Karahisar Kalesine teleferik projesinde yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen ilk kazma vurulamadı. İki istasyonlu kalkış ve varış olmak üzere 600 metre hat uzunluğuna sahip, 3 ledli taşıma sistemli, saatte yaklaşık 400 kişiyi kaleye taşımayı hedefliyor. Yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olacak projeyle ilgili Afyonkarahisar Belediyesi tarafından ‘davetiye’ ile yapılan duyuruda, “Yarın saat 13.30 da Teleferik Projesi Temel Atma ve ardından saat 14:30 da yapılacak AFRAY Projesi Temel Atma Törenimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerine yer verildi.