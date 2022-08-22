Sıcak hava dalgasının devam ettiği Afyonkarahisar yeni haftaya da termometrelerin 33 dereceleri gösterdiği aşırı sıcak bir havayla başladı.

Sıcak hava dalgasının devam ettiği Afyonkarahisar yeni haftaya da termometrelerin 33 dereceleri gösterdiği aşırı sıcak bir havayla başladı.

Kentte geçtiğimiz hafta başlayan sıcak hava dalgası artarak devam ediyor. Yapılan meteorolojik tahminlere göre, kentte hava sıcaklığının hafta boyunca devam edeceği ve termometrelerin zaman zaman 32 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Kentte 24 Ağustos Çarşamba günü ise sağanak yağış bekleniyor.