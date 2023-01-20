Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Denetimler polis ekipleri tarafından Afyonkarahisar merkez başta olmak üzere ilçelerde de eş zamanlı yapıldı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan denetim uygulamasında 114 okul ve çevresi, 51 park ve bahçe, 24 metruk bina, 62 cafe ve kahvehane, 14 internet cafe, 30 tekel bayi, büfe, iddia bayi ve içkili mekan denetlendi. Uygulama sırasında 821 kişinin de GBT sorgusuna bakıldı.