Ramazan Bayramı’nı sayılı günler kala Afyonkarahisar’ın en önemli lezzetlerinden birisi olan ekmek kadayıfına ilgi artarken, kente gelemeyen bir çok kişinin ise bayram sofralarını renklendirmek için kargo yolu ile tatlı siparişleri verdikleri kaydedildi.

Kentte uzun yıllardır tatlıcı esnafı olarak hizmet veren firmanı yetkilisi Bekir Pancar, Ramazan ayında olduğu gibi bayramda da ekmek kadayıfının en çok rağbet gören tatlılardan birisi olduğunu ifade etti. Türkiye’de coğrafi işaretli yöresel tatlılardan birisi olan ekmek kadayıfı sadece kent genelinde değil, şehir dışından da yoğu ilgi gördüğünü kaydeden Pancar, bu bayram siparişlerin erken alınmaya başlandığını dile getirdi. Ekmek kadayıfı ile birlikte kentin en önemli değerlerinden birisi olan kaymağa da ilginin yüksek olduğunu belirten Pancar, “Ramazan ayının bir bereketi var ve Afyonkarahisarlılar kültürlerine bağlı oldukları için bayramda hiçbir ev tatlısız kalmaz. İşlerimiz bu yüzden bayağı yoğun. Özellikle ekmek kadayıfına ilgi çok fazla. Hem kent içinden hem de kent dışından ilgi büyük kadayıfa. Afyon kavşak noktada olan kentlerden birisi olduğu için yolculuk yapan vatandaşlar gelip ekmek kadayıfı alıyor. Bunun yanında bayram yaklaştığı içinde çok yoğu kargo ile tatlı siparişleri alıyoruz” dedi.