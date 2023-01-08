2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan U16 Erkekler kategorisinde şampiyon Afyon Yıldızları oldu.

2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan U16 Erkekler kategorisinde şampiyon Afyon Yıldızları oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilciliği 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası U16 Erkekler Ligi sona erdi. 6 takımın mücadele ettiği ligde Afyon Yıldızları yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 20 puanla namağlup şampiyon olurken, Afyon Gazi EML 18 puanla ikinci ve Çimento Spor 14 puanla üçüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonucunda düzenlenen törenle takımlara kupaları takdim edildi. Ligi üçüncü olarak tamamlayan Çimento sporun kupasını Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yılmaz Erşen, ikinci olan Afyon Gazi EML spor kulübüne kupasını Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Arslan, İl birincisi olan Afyon Yıldızları Gençlik Spor Kulübü’nün şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu verdi.

Kupa töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.