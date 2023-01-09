Türkiye Basketbol Federasyonu Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliği 2022-2023 faaliyet programında yer alan U18 Erkekler Yerel Lig müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Afyonkarahisar Basketbol İl Temsilciliği 2022-2023 faaliyet programında yer alan U18 Erkekler Yerel Lig müsabakaları tamamlandı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda oynanan Basketbol U18 Erkekler liginde Afyon Yıldızları yenilgisiz şampiyon oldu. 5 takımın mücadele ettiği ligde Afyon Yıldızları yaptığı 8 maçın tamamını kazanarak 16 puanla birinci olurken Bahçeşehir Koleji 14 puanla ikinci, Çimento Spor 11 puanla üçüncü sırada yer aldı. Şampiyon olan Afyon Yıldızları takımı grup birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreninde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Kupa töreni toplu fotoğraf çekilmesinin ardından tamamlandı.