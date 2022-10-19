Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya üzerinden paylaşılan ‘Afyon Madımağı’ bitkisi fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya üzerinden paylaşılan ‘Afyon Madımağı’ bitkisi fotoğrafları büyük ilgi gördü.

DKMP tarafından sadece Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçe sınırları içerisinde kalan Akdağ Tabiat Parkında yetişen Afyon Madımağı bitkisi için fotoğraf çalışması yapıldı. Endemik türler arasında yer alan bitkinin kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafları ise kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.