Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan 4 adet şahin, 1 adet puhu, 2 adet leylek, 3 adet ördek, 1 angut ve 2 adet balıkçıl kuş doğaya salındı.

Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan 4 adet şahin, 1 adet puhu, 2 adet leylek, 3 adet ördek, 1 angut ve 2 adet balıkçıl kuş, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü’nde doğaya salındı. Programa AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın yanı sıra Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Gürler, AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, İl Şube Müdürü Okan Yılmaz ile AKÜ personeli ve öğrenciler katıldı.

Rektör Karakaş, AKÜREM’de tedavi edilen hayvanları doğaya saldıklarını ifade etti. Karakaş, AKÜREM’in sadece Afyonkarahisar’a değil bölgeye hizmet veren bir merkez olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında faaliyetlerin yürütüldüğünü kaydetti.

Etkinlik öncesi Rektör Karakaş ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcısı Gedil, Aytekin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.