Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti

Vali Yiğitbaşı yaralı pilotları hastanede ziyaret etti

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