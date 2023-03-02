Afyonkarahisar İl Özel İdaresi sıhhi tesisat ekipleri Hatay’da merkez ilçeler başta olmak üzere birçok köyün su şebekesini aktif hale getiriyor.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi sıhhi tesisat ekipleri Hatay’da merkez ilçeler başta olmak üzere birçok köyün su şebekesini aktif hale getiriyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden depremlerin ardından su şebekeleri de büyük hasar görmüştü. Hatay’da kullanılamayan su şebekelerini Afyonkarahisar İl Özel İdaresi sıhhi tesisat ekipleri kent merkezindeki su şebekesini aktif hale getirmek için gece gündüz çalışıyor. Köylerde de çalışmasını sürdüren 6 kişilik ekip büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.