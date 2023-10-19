Afyonkarahisar Belediyesi, Yüntaş Büfelerinde satışa sunulan ekmek fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Piyasada 250 gram ekmeğin, 7.5 TL olması kararlaştırılırken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatlarıyla Yüntaş Ekmek, vatandaşlara 5 TL’den satışına devam edecek.

Afyon’da halk ekmeğe zam yapılmadı. Başkan Zeybek halk ekmeğin 5 TL’den satışta olmaya devam edeceğini duyurdu. Başkan Zeybek’in talimatlarıyla hijyen koşullarına uygun olarak üretilen 250 gram ağırlığındaki ekmekler, YÜNTAŞ Halk Ekmek Büfelerinde 5 TL’ye satışa sunuluyor.

Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zeybek, sağlıklı ve ekonomik olan halk ekmeği herkesin tüketmesini amaçladıklarını söyledi. Başkan Zeybek, “Resmi açılışını yapmasak dahi hizmete almış olduğumuz Halk Ekmek Fabrikasında üretmiş olduğumuz 250 gramlık ekmeğimiz 5 TL’den satışa devam edecektir. Vatandaşlarımız, satış noktalarımız olan Devrane, Anıtpark, No 03, Yeşilyol, İmaret ve Halk Ekmek Fabrikamızın önünde yer alan büfelerden ekmeklerini 5 TL’ye temin edebilirler. Zam yapmayı da şu anda düşünmüyoruz” dedi.