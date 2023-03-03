Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vatandaşların barınma ihtiyaçları için çalışmalar birçok noktada devam ederken, Afşin’de de konteyner kent kurulumu başladı. Konteynerlerin büyük bir bölümünün konulduğu bölgede vatandaşların bir hafta 10 gün içinde yerleştirileceği belirtildi.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında vatandaşların barınma ihtiyaçları için çalışmalar birçok noktada devam ederken, Afşin’de de konteyner kent kurulumu başladı. Konteynerlerin büyük bir bölümünün konulduğu bölgede vatandaşların bir hafta 10 gün içinde yerleştirileceği belirtildi.

İkinci depremin merkezi Elbistan ilçesine komşu olan ve birçok yapının hasar aldığı Afşin ilçesinde barınma sorununun çözülmesi için konteyner kent kurulması çalışması yapıldı. İlçede ilk etapta 200 ailenin konaklayacağı kaymakamlık binası yan tarafındaki alanda konteyner kentin tamamlanması için yoğun mesai harcanmaya başlandı. Afşin’e koordinatör olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte kurulum çalışmaları süren konteyner kentte incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Bir hafta içerisinde konteyner kentimizi kurmuş olacağız”

Koyteyner kent kurulum çalışmalarına başlandığını belirten Vali Mustafa Çiftçi, “Bir hafta veya 10 gün içerisinde 200 aileyi yerleştireceğimiz ilk konteyner kentimizin kurulumu tamamlanacak. Çekmeköy Belediyesi altyapısını hazırladı. Üzerlerine konteynerleri kuruyorlar. Şu anda 87 konteyner yerleştirildi. Çalışmalar peyderpey devam ediyor. 36 tane de Liman Derneği tarafından temin edilen konteynerler yerleşmiş olacak. Bir hafta içerisinde ilk konteyner kentimizi kurmuş olacağız” dedi.

“22 bin 925 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı”

İlçede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını anlatan Çiftçi, “Toplamda 22 bin 925 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İlçemizde 89 tane enkaz halinde bina tespit ettik. Bunun yanında acil yıkılması gereken 748 bina var. Ağır hasarlı olan binalar var. 22 bin 925 binamızın yüzde 22’si ortadan kaldırılacak. Hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ancak ekiplerimiz inceleme yapmaya gittiği bazı binalara giremediler. 800 ila bin civarında da bu tür bina var. Bugün itibariyle o binalarında hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bir hafta içerisinde binalarında hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz. Ardından da hasar tespit çalışmalarının itiraz süreci başlayacak” ifadelerini kullandı.