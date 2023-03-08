Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen ilçede kırsal mahalleler de dahil 6 bin kalıcı konutun inşa edileceğini söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen ilçede kırsal mahalleler de dahil 6 bin kalıcı konutun inşa edileceğini söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede yapılacak konutlarla ilgili bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş için düzenlenen toplantıya katılan ve Afşin ile alakalı detayları kamuoyuyla paylaşan Güven, “2021 yılında Türkiye’nin tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasını tamamlamış ve yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı yeni Afşin’i planlamıştık. Bakanlığımız, ilçemizde kırsal mahallelerimiz dahil 6 bin kalıcı konut inşa edecek. İlk etapta TOKİ tarafından yapılacak 501 kalıcı konutlarımızın inşaat çalışmaları iki gün önce başlamıştı. Bugün itibarıyla bin 283 konut daha eklendi ve ilk etapta inşa edilecek konut sayısı bin 784 oldu. Yeni imar alanımızın hazır olması, belediyeye ait rekreasyon alanlarını konutların yapılması için TOKİ’ye devretmemiz, konutların hızlanmasında etken oldu” diye konuştu.

Kalıcı konutların yapımı için TOKİ’ye yeni bir alan daha tahsis edildiğini ve ikinci etapta da 2 bin kalıcı konutun yapımı için etüt ve yapım çalışmalarının başladığını aktaran Güven, “Bizim şansımız daha önce yeni Afşin diye planladığımız alanların imara hazır olması oldu. Kamuya ait alanları TOKİ’ye teslim ettik ve çalışmalar bu yüzden hızlı ilerliyor. TOKİ tarafından yapılan etütlerde olumlu sonuçlanıyor ve evlerin yerleştirileceği alanlarda sağlam kaya zemine ulaşılıyor. Hüyüklü ve Gerger mahallelerimiz arasında kalan bölgede bin 784 kalıcı konutumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın denetiminde 180 günlük bir zaman zarfında hazır olacak ve depremden etkilenen hak sahiplerimize yeni bir yuva olacak” diye konuştu.

“Kırsal mahallelere yapılacak konutların planları hazır”

Ağır hasarlı binaların tamamı için yeniden konut yapılacağına dikkat çeken Güven, “Kırsal mahallelerimizde yapılacak konutlarımız için tek katlı planlar hazırlandı. Hafif çelik düşünülüyor ve 3+1 şeklinde yer tespitinin ardından çalışmalarımız kırsal mahallelerimizde de hızlı bir şekilde başlayacak. Afşin’i hızla toparlamak zorundayız. Bir taraftan Afşin’in yeniden imarı için çalışıyoruz, diğer taraftan da ilerisi için projelerimiz devam ediyor. Rabbim inşallah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın. Bizim moralimizi bozmaya çalışanlara aldırmadan çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.