Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkez üsleri Kahramanmaraş’ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Afşin’de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 4’cü gününde sevindirici bir gelişme yaşandı. Bir enkazdan ses duyulması üzerine zamana karşı mücadele veren Bayat ve Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altından Sultan Demir isimli kadını kurtardı.