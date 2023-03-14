Türkiye’yi sarsan depremlerin ardından yıkıma uğrayan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İlçede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte acil yıkım kararı verilen binaların enkazların kaldırılması için çalışmalar yürütülüyor. Afşin’e koordinatör olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

İncelemeler sonrası açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Afşin ilçesinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını ve askı sürecinin başladığını söyledi.

Hasar tespit çalışmaları sonucu ilçede depremde tamamen yıkılan 496 tane bina tespit ettiklerini açıklayan Vali Çiftçi, “227 tane acil yıkım kararı verilen bina var. 625 tane orta hasarlı bina var. 4 bin 3 tanede ağır hasar kapsamına alınan binamız bulunuyor. Bunun dışında 5 bin 385 yapıda az hasar var. 8 bin 237 yapıda da herhangi bir hasar tespiti yapılamadı. Binalarımız sağlam kullanılabilir durumda. 496 ağır hasarlı binamızın dün 250 tanesinde enkaz kaldırma çalışmalarını bitirdik. 138 tanesi ihale edildi. Yüklenici firma aracılığıyla bunların kaldırılmasını sağlayacağız. Diğer taraftan da 108 tane binamızı ihale yapmadan idaremizin imkanlarıyla enkazlarını kaldırmış olacağız. 227 tane acil yıkım kararı verilen binanın 15 tanesini İl Özel İdaresi ve belediyemizin araçlarıyla kaldırdık. Geri kalanları da ihale ettik. Bunları da yüklenici marifetiyle kaldırmış olacağız” dedi.

Bugüne kadar 56 binanın hem acil yıkım hem de enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Vali Çiftçi, “Geriye 4 bin 4 ağır hasarlı binamızın durumu kaldı. Onlarda dün itibariyle askıya çıktı. Listeler kesinleştikten itibaren ağır hasarlı binalarında yıkımına başlanacak” ifadelerini kullandı.