Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde hayatın bir an önce normale dönebilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde hayatın bir an önce normale dönebilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yaşanılan deprem felaketi sonrası Afşin’de normalleşme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afşin Belediyesi ekipleri Çorum Belediyesi iş birliği ile depremin izlerini silmek için caddelerde yol yıkama ve temizlik işleri yapıyor. Yıkama ve temizlik işlemlerinin yanı sıra deprem sebebiyle zarar gören yollarda da tadilat ve onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Depremin ilk anlarından itibaren ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmaları sürdüren Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek sık sık Afşinlilerle bir araya geliyor.

Başkan Güven, geçmiş olsun dileklerini iletmek için ilçenin kuzey mahallelerindeki vatandaşları ve muhtarları ziyaret etti. Bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için vatandaşların ve muhtarların ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Güven; “Normalleşme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Tek isteğimiz bir an önce hemşerilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak eski normale geri dönmek. Bunun için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.