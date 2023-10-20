Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi’nde "1. Akdeniz Bienali" kapsamında resim sergisi açıldı.

Afşin Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ve 90 ressamın eserlerin yer aldığı resim sergisi ile depremin etkilediği toplumun kültür ve sanatın iyileştirici yönü ile rehabilitasyona da katkı sunacağı belirtildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Eshab-ı Kehf Külliyesi’nde, "1. Akdeniz Bienali" kapsamında resim sergisi açıldı.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nın depremin izlerinin çeşitli kültürel ve sanatsal programlarla atılması amacıyla hazırladığı ve Valilik, Afşin Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin desteklediği bienalin resim sergisinde 90 ressamın eseri yer alıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise depremlerin etkilediği Afşin’de kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin normalleşme açısından önemli olduğunu, serginin UNESCO listesindeki mekanda açılmasından gurur duyduklarını dile getirdi.

Bienal koordinatörü ressam Ekrem Kahraman da organizasyonun geniş kapsamlı etkinliğe dönüştüğünü belirtti. Bienalin birçok il ve ilçeyi kapsadığına işaret eden Kahraman, "Asıl amacın esas olarak ortak bir kültürel, sanatsal, iş birliği ve gelişim ağı kurabilmek. Büyük ve asıl hedefe hep birlikte el ele yürümek istiyoruz, Afşin de bunun en önemli paydaşlarından biri oldu" dedi.

Belediye Başkanı Güven yaptıkları görüşmeler neticesinde yakın bir zaman Afşin ilçesinde Aşık Mahzuni Şerif ve Zaralı Halil temalı müzik bienaline de ev sahipliği yapacaklarının da müjdesini şimdiden verdi. Sergi 30 Kasım’a kadar açık kalacak.