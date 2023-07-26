Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven 6 Şubat felaketinin ardından, paydaşları ile bir araya gelerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak hazırladıkları revizyon imar planını 12 Nisan itibariyle bakanlığa sunduklarını belirterek, 26 temmuz itibariyle Afşin’in yeniden imar ve inşaa faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

Afşin’de müteahhit ve mimarlar ile bir araya gelerek bilgilendirme yapan Başkan Güven, “Yarından itibaren belirlenen kriterlere uygun olan projeleri değerlendirmeye alacağız ve Afşin’in en hızlı şekilde normalleşmesi için belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Başkan Güven ayrıca “Kentimizin hızla yeniden ayağa kalkması ve kışa kadar vatandaşlarımızın evlerine kavuşması en büyük dileğimiz. Konut eksiğinin oluşturacağı olumsuz durumları erken davranarak engellemek durumundayız. En başta barınma sorunu olmak üzere hemşehrilerimizin tüm sorunlarının farkındayız. Belediye olarak deprem bölgesindeki ilk normalleşen kent olmak için aylardır gece gündüz demeden bir çalışma yürüttük. Gerek Afşin Belediyesi personeli ve teknik ekibimizle masada, gerekse devletimizin ilgili kurumlarında hemşehrilerimizin en kısa sürede sorunlarına çözüm bulmak adına faaliyetler yürüttük. Şimdi biz üzerimize düşen görevi yapıyor ve inşaat sektörünün önünü açıyoruz. Burada müteahhit ve mimarlarımız ile detaylı bir işbirliği içerisindeyiz. Kendilerine bu noktadan sonra büyük görev düşüyor. Mevzuata uygun, “Yeni Şehir Planımıza” yakışan yapıları bir an evvel görmek istiyoruz. Afşinli hemşehrilerim merak etmesinler ben ve çalışma arkadaşlarım bu konuda uzun zamandır çalışma içerisindeydik ve bundan sonra da konunun takipçisi olacağız. Amacımız Afşin’i en kısa sürede normalleştirmek”diye konuştu.

Toplantıya katılan meslek mensubu mimar ve inşaat mühendisleri ile müteahhitler bu gelişmenin Afşin adına sevindirici olduğunu, vatandaşların eli kolu bağlı beklemekten şikayetçi olduklarını ve artık başlayacak inşaatlar ile vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini belirtti.