Afşin Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmeyle en düşük ücret 7 bin 700 lira olarak belirlendi.

Afşin Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmeyle en düşük ücret 7 bin 700 lira olarak belirlendi.

İmzalanan toplu sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hizmet-iş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, Afşin Belediyesinin her zaman işçinin yanında olduğunu söyledi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’de, "Bu ay itibariyle yeni ücretleri işçilerimize vereceğiz. Asgari ücret 5550 civarında belirlenmişti. Biz de bütçe imkanlarını değerlendirdik. Afşin Belediyesinde asgari ücret 7 bin 700 lira oldu. Yevmiyelerde yüzde 85 artış oldu. Sosyal yardımlarda yüzde 500 artışlarımız oldu. Gönül ister ki çok daha fazlasını verelim. Ülkemiz güçlendikçe ve geliştikçe daha fazla imkanlarımız olacak. Tüm çalışanlarımıza daha fazla ücret verecek hale geleceğiz. 2014 yılında Afşin Belediyemizi devraldığımızda maaş ödemekte esnaftan mal almakta zorluk çeken belediyeydi. Şimdi asgari ücreti 7 bin 700 TL veren bir belediye haline geldik. Gönül ister ki daha çok verebilseydik. İşçilerimize hayırlı olsun" dedi.