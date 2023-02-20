Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından teyakkuza geçen Afşin Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından teyakkuza geçen Afşin Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilk depremin gerçekleştiği sabah saatlerinde belediye ekipleri ile birlikte Afşin’de yapılan durum değerlendirmesi ile birlikte ısınma yerleri hazırlayarak çadır kurulumlarına başladıklarını söyledi. Afşin’de hazırlıklar yapıldıktan sonra, Kahramanmaraş merkezde yıkımın ağır olduğu haberini aldıklarını belirten Güven, belediye ekipleri ve gönüllülerin de olduğu kalabalık bir ekiple enkaz arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Kahramanmaraş’a gittiklerini ifade etti. İkinci depreme Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmalarında yakalandıklarını belirten Güven, “İkinci deprem olduğunda önce artçı depremlerden biri zannettik. O esnada enkazda yaralıya müdahale etmek için etraftan teçhizat ihtiyaçlarını bulmaya çalışıyorduk. Çekiç aradığımız sırada gerçekleşen ikinci depremde hayatımızı kurtaran da bu oldu” dedi.

İkinci depremin hemen ardından Afşin’de yıkımların olduğunu öğrendiklerini ifade eden Başkan Güven, “Vakit kaybetmeden Afşin’e dönerek arama kurtarma ve yardım seferberliği çalışmalarına başladık. İlk depremde Kahramanmaraş’a kalabalık bir ekiple gidilmeseydi yıkılan Afşin Belediyesi binasının enkazında çok daha fazla çalışanımızı kaybedebilirdik” diyen Başkan Güven, bir belediye personelini yıkılan belediye binasında kaybettiklerini belirtti.

İkinci deprem ile birlikte 1999 öncesi yapılan yapıların yıkıldığını belirten Başkan Güven, ilk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmalarının gerek çadır, ısınma, gıda, hijyen gibi temel ihtiyaçların giderilmesi için tüm ekiplerin seferber olduğunu kaydetti.