Kahramanmaraş’ın Afşin Belediyesi bünyesinde bulundurduğu asfalt üretim tesisi ile yol bakım çalışmalarına devam ediyor.

6 Şubat’ta meydana gelen, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremden sonra Afşin Belediyesi halkın yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremde zarar gören yollar için, merkez ve köylerde olmak üzere ilçenin her bir yanında yapım çalışmaları devam ediyor. Merkez mahalleler, kırsal alanlar ve kentin genelinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları hem yerel halkın hem de Afşin’i ziyaret eden misafirlerin hayatını kolaylaştırıyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin Belediyesi olarak, kendi üretim tesislerimizde ürettiğimiz asfalt ile gerçekleştirilen yol çalışmaları sayesinde, şehir sakinlerine daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve şehrin genel görünümünü iyileştirmek için çaba harcamaya devam edeceğiz. Bu projelerin başarısında, Afşin halkının katkısı ve desteği büyük önem taşımaktadır.”

Başkan Güven; “Afşin Belediyesi olarak, yerel kaynakları etkili bir şekilde kullanarak bölge halkımızın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Kendi ürettiğimiz malzemelerle gerçekleştirdiğimiz yol çalışmaları, sürdürülebilir bir kalkınmanın temelini atmamıza yardımcı oluyor” dedi.